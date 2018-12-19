Великобритания введет годовые рабочие визы для неквалифицированных иностранцев

Правительство Великобритании намерено ввести по окончании переходного периода после Brexit рабочие визы для неквалифицированных иностранцев как из ЕС, так и из стран «с низким риском» сроком на один год. Об этом заявил в среду в британском парламенте министр внутренних дел Соединенного Королевства Саджид Джавид, зачитывая выдержки из правительственного документа по вопросам миграционной политики.

По его словам, правительство прислушалось к мнению компаний, выразивших обеспокоенность в отношении дальнейшей ситуации на рынке труда. «Поэтому будет избран путь, позволяющий временным иностранным работникам приезжать сроком на один год», — сказал Джавид. Он охарактеризовал эту меру, вводимую на период по крайней мере до 2025 года, как «предохранительный клапан» для национальной экономики, который защищает те ее сферы, которые зависят от неквалифицированной иностранной рабочей силы.

Кроме того, британские власти не намерены вводить какие-либо численные ограничения на привлечение в страну квалифицированных иностранных специалистов вне зависимости от их происхождения, однако они должны иметь спонсорскую поддержку от своих компаний. Что касается посещения Великобритании с туристическими целями, то жителям ЕС не нужно будет запрашивать британскую визу, если они собираются находиться в Соединенном Королевстве на срок менее полугода. Однако тем гражданам ЕС, которые живут в Великобритании и захотят оставаться в ней после Brexit, следует получить натурализацию.

Ранее в среду Джавид заявил, что после Brexit Великобритания не будет стремиться к снижению притока чистой миграции до ранее обозначенного уровня в менее чем 100 тыс. человек в год, который неоднократно указывался в предвыборных манифестах тори. Министр заметил, что теперь у страны в этом отношении «нет никакой конкретной целевой планки», и что вводимая система позволит снизить чистую миграцию «до приемлемого уровня».

Британское правительство намерено внести указанные предложения в иммиграционной сфере на рассмотрение британского парламента уже в ближайший четверг.