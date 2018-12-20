Нацбанк снова укрепил курс гривны

Национальный банк Украины на четверг, 20 декабря 2018, укрепил официальный курс гривны на 13 копеек - до 27,7170 грн за доллар против 27,8479 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,6112 грн против 31,6826 грн накануне.