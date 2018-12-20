Президента Бразилии обвинили в коррупции и отмывании денег

Генпрокурор Бразилии Ракель Додж предъявила обвинения в коррупционных преступлениях и отмывании денег президенту страны Мишелу Темеру, пишет Reuters со ссылкой на заявление генпрокуратуры.
Как отмечает агентство, в пресс-службе президента заявили, что Темер докажет свою невиновность. Предстать перед судом будучи главой государства он сможет в том случае, если это одобрит нижняя палата парламента Бразилии.
Если же этого не произойдет, то рассмотрение его дела в суде может начаться в следующем году — 1 января 2019-го истекает срок полномочий Темера.
Президенту Бразилии неоднократно пытались предъявить обвинения. Так, в сентябре полиция передала генпрокурору отчет с доказательствами того, что Темер получал взятки от строительной кампании Globo. В июне 2017-го президента заподозрили в получении взятки на сумму около $150 тыс. от мясоперерабатывающей компании JBS, однако комитет нижней палата парламента проголосовал против выдвижения обвинений.
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