Швейцария продлила заморозку активов Януковича еще на год

Власти Швейцарии продлили еще на год заморозку активов экс-президента Украины Виктора Януковича и приближенных к нему людей. Об этом сообщает посольство Швейцарии в Украине в Twitter.

"19 декабря Федеральный Совет принял решение о продлении на один год превентивной заморозки активов сбежавшего украинского президента Виктора Януковича и его окружения", – говорится в сообщении.

"Целью этого решения является поддержка судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной", – объясняет дипломатическое ведомство.

В 2014 году Швейцария заморозила активы Януковича на сумму 70 миллионов швейцарских франков (более $69 млн) сроком на 3 года.

Срок действия этих санкций истек бы в феврале 2017 года. Но 9 декабря 2016 года Федеральная Совет продлил эти санкции еще на год.