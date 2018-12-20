Цены на нефть ускорили падение

Нефть эталонных марок ускорила падение в ходе торгов в четверг, при этом Brent обновила минимум с сентября 2017 года, опустившись ниже $55 за баррель.
Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:08 по Киеву уменьшилась на $2,1 (3,67%) — до $55,14 за баррель. Ранее в ходе сессии котировки падали до $54,64 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на $2,02 (4,19%), до $46,15 за баррель.
Аналитики отмечают отсутствие интереса к рисковым активам на рынке в целом, вызванное решением Федеральной резервной системы (ФРС) повысить базовую процентную ставку, несмотря на ухудшение макроэкономического прогноза.
Как сообщалось, ФРС по итогам декабрьского заседания подняла базовую процентную ставку до 2,25-2,5%, как и ожидалось. Однако прогнозы на 2019 год пересмотрены в сторону ухудшения: оценки роста ВВП и потребительских цен снижены, и американский ЦБ теперь ожидает два повышения ставки вместо трех.
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