В России растет число недовольных направлением движения страны

Доля россиян, которые считают, что Россия движется по неверному пути, в декабре увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса российского Левада-центра.

Сейчас, согласно исследованию, такой точки зрения придерживаются 44% жителей РФ. Во второй половине декабря 2017 года подобную позицию выражали только 28% респондентов. При этом противоположную идею тогда поддерживали 58% опрошенных. Сегодня доля тех, кто полагает, что дела в России идут в правильном направлении, составляет 45%.

В ноябре о том, что Россия движется по неверному пути, говорили 42% опрошенных, не согласны с ними были 47%.

Рейтинг президента РФ при этом за последний месяц не изменился. Деятельность Владимира Путина сейчас, как и в ноябре, одобряют 66% жителей, не одобряют — 33%. Однако в конце 2017 года его работу позитивно оценивали 82% опрошенных, а противоположной точки зрения придерживались 17%.

О своем недовольстве работой правительства в целом сейчас заявляют 63% россиян (в прошлом месяце 57%), противоположной точки зрения сегодня придерживаются 37% опрошенных (в ноябре — 42%). Годом ранее одобряли его деятельность 45%, не одобряли — 54%.