Нацбанк продолжает укреплять курс гривны

Национальной банк Украины на пятницу, 21 декабря 2018 года, укрепил официальный курс гривны на 14 копеек - до 27,5769 грн за доллар против 27,7170 грн за доллар четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,5783 грн против 31,6112 грн накануне.