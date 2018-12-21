Порошенко заявил о наличии доказательств наращивания РФ сил на границе с Украиной

Опасность агрессии против Украины со стороны РФ до сих пор не уменьшилась, но украинская армия значительно нарастила возможности для защиты суверенитета и территориальной целостности государства. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на церемонии передачи ВСУ вооружения и военной техники на Житомирщине, сообщает Укринформ.
«Сегодня, к сожалению, опасность российской агрессии пока не уменьшена», — сказал Порошенко.
Он подчеркнул, что Украина имеет неопровержимые доказательства резкого наращивания количества вооруженных сил России вдоль украинско-российской границы в Азово-Черноморском бассейне.
Вместе с тем глава государства заверил, что пока возможности украинской армии для ответа агрессору существенно выросли.
«Мы на сегодня резко нарастили возможности защиты суверенитета, территориальной целостности нашего государства по основным направлениям возможного удара российского агрессора», — подчеркнул Президент.
Он отметил, что после введения военного положения в 10 областях проводятся учения и подготовка систем территориальной обороны.
«Могу сказать, что не все оказались готовыми, и те тренировки, которые были проведены, значительно нарастили скорость реагирования в случае агрессии», — добавил Порошенко.
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