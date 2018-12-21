В ЦИК обнародовали календарный план выборов президента

Центральная избирательная комиссия опубликовала календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента 31 марта 2019 года. Соответствующий график мероприятий выложен на сайте ЦИК.
Как отмечается в документе, избирательный процесс стартует с 31 декабря. С этого дня и до 3 февраля 2019 года включительно разрешается официальное выдвижение кандидатов и подача документов для регистрации. Последний день регистрации - 8 февраля.
По плану ЦИК, предвыборная агитация кандидатов разрешается со следующего дня после его регистрации и до 24:00 29 марта.
Отмечается, что зарегистрированные кандидаты смогут официально отказаться от баллотирования до 7 марта. Соответственно, до 8 марта включительно Центризбирком сможет отменить регистрацию таких кандидатов и утвердить текст избирательного бюллетеня.
Сообщается, что окружные избирательные комиссии должны быть созданы до 18 февраля включительно, участковые - до 12 марта.
Также в ЦИК добавили, что до 22 марта включительно Государственный реестр избирателей должен передать участковым комиссиям предварительные списки избирателей и именные приглашения на выборы.
До 25 марта включительно избиратели смогут обратиться в участковую комиссию или орган ведения Госреестра о невключении в список, неточности внесенных данных или с заявлением о желании изменить на выборах место голосования.
В календаре выборов указывается, что непосредственно голосование на выборах президента пройдет с 08:00 до 20:00 31 марта 2019 года. После этого окружные комиссии обязаны установить до 5 апреля включительно итоги голосования в округах, а ЦИК на этом основании до 10 апреля включительно - результаты по Украине.
Сообщается, что официально результаты и решение о назначении второго тура выборов в случае его принятия должны быть обнародованы до 13 апреля.
Отмечается, что календарный план рассчитан только для первого тура президентских выборов.
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