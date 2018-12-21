Крупнейшие мировые компании перестали поставлять продовольствие в Иран

Крупнейшие мировые трейдинговые компании, в том числе американская Cargill и аргентинская Bunge, прекратили заключение сделок по поставке продовольствия в Иран, так как банки остановили осуществление платежей с этой страной из-за введенных Вашингтоном санкций против Тегерана. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники в мировой отрасли по торговле продовольственными товарами и на официальные иранские источники.
«Нет никакой реальной возможности получить плату с использованием существующих механизмов, и многие международные трейдеры не могут продолжать бизнес с Ираном в настоящий момент», — приводит агентство слова источника. По данным агентства, поставки продовольствия в Иран прекратила также крупная сингапурская компания Olam.
Поставки продовольствия, лекарств и гуманитарной помощи исключены из действия санкций, которые США в нынешнем году вновь ввели в отношении Ирана. Однако, по данным источников Reuters, жесткие ограничительные меры, которые США приняли для блокировки сделок с Ираном в сфере торговли нефтью и многих сферах бизнеса, привели к тому, что американские и иностранные банки прекратили осуществление любых платежей по сделкам с Ираном, даже тех, на которые санкции не распространяются. Многие небольшие банки, которые осуществляли платежи по сделкам с Ираном во время действия предыдущих раундов американских санкций, сейчас прекратили деловые связи с этой страной.
Источники в финансовых кругах сообщили Reuters, что соблюдать американские правила, касающиеся исключений из санкций для гуманитарных поставок, крайне сложно, и многочисленные ограничения легко могут быть нарушены. «Если товары, например, поставляются, иранской компании-дистрибьютору, которая затем перепродает их тому, кто не является их конечным покупателем, то банки во все большей степени склонны рассматривать эту сделку как коммерческую, а не гуманитарную», — приводит агентство слова источника в европейских финансовых кругах.
«Даже сделки, которые были заключены ранее в этом году до вступления санкций в силу, оказались затронуты, и суда, доставившие грузы в Иран, не могут разгрузить их, потому что нельзя провести платеж или на его осуществление требуется много времени», — сообщил другой источник в ЕС, имеющий торговые связи с Ираном.
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