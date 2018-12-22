Франция готовится к очередной акции «желтых жилетов»

Движение «желтых жилетов» решило вывести своих сторонников на шестую манифестацию в субботу 22 декабря. Впервые одной из площадок протеста выбрали Версаль. Ожидается, что участники протестов также появятся в районе Триумфальной арки, площади Оперы, центра делового района Дефанс.

Министерство внутренних дел Франции намерено мобилизовать для поддержания безопасности в субботу 4 тыс. полицейских и жандармов, в том числе более 1,2 тыс. — в Париже.

Манифестации также пройдут и в провинции, выступления активистов ожидаются в Бордо, Лилле, Лионе, Руане и даже в родном городе президента Эмманюэля Макрона — Амьене. В Восточных Пиренеях пикетчики собираются блокировать границу с Испанией, чтобы не пропускать автомобильные фуры с импортными и экспортными грузами.

Общенациональная акция проводится несмотря на объявленный ранее обширный пакет мер правительства, призванный улучшить социально-экономическое положение наименее благополучных групп населения. Так, на €100 в месяц повышена минимальная ставка заработной платы, предусмотрены льготы для пенсионеров. В этой серии мер и отмена нового налога на автомобильное топливо, введение которого дало импульс протестам автомобилистов, облаченных в светоотражающие жилеты.

По мнению аналитиков, правительство запоздало с мерами урегулирования, поскольку «желтые жилеты» уже успели увеличить свои требования.