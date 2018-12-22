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СМИ насчитали больше 20 ошибок в последнем выступлении Путина

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СМИ насчитали больше 20 ошибок в последнем выступлении Путина

Президент России Владимир Путин допустил как минимум 23 фактических ошибки во время пресс-конференции 20 декабря, передает издание «Открытые медиа».

В двух случаях даже авторы стенограммы на официальном сайте Кремля поправили слова главы государства. Первое утверждение, что Россия владеет 67 трлн кубических метров природного газа «только на Ямале», было поправлено в тексте на 6,7 трлн. При этом по данным «Газпрома» разведанные запасы газа составляют 25,5 трлн кубических метров, а общие запасы России оцениваются в 35 триллионов кубических метров.

Второе утверждение касалось санкций Европы в отношении России. Путин заявил, что Европа потеряла из-за них колоссальные 500 млрд евро. На сайте Кремля это число сократили до 50 млрд евро. Эксперты же считают, что европейская экономика не потеряла, а упустила выгоду в виде 30 млрд долларов и не столько из-за своих санкций, сколько из-за российских антисанкций и ослабления российской экономики.

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Помимо этого, президент России почти в десять раз преувеличил инвестиции Великобритании в Россию (22 млрд вместо 2,6 млрд долларов), неточно указывал информацию о военных силах, в том числе, приводя примеры из прошлого, и опустил несколько деталей в ответах на вопросы об украинской автокефалии и Керченском мосту.

Владимир Путин
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