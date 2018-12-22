В Париже задержаны три десятка человек

По меньшей мере 30 человек задержаны в субботу в Париже в ходе протестов «желтых жилетов». Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные префектуры полиции.
Как уточняется, трое манифестантов из общего числа задержанных помещены под стражу. Как ранее сообщили в министерстве внутренних дел, для охраны правопорядка мобилизованы около 4 тыс. полицейских и жандармов, в том числе более 1,2 тыс. — в Париже.
Манифестации «желтых жилетов», протестующих против роста цен и увеличения налогов, проходят во Франции с 17 ноября. Число акций, устроенных манифестантами, измеряется тысячами. Субботняя акция стала уже шестой по счету.
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