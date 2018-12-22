В Париже растет число задержанных на акциях «желтых жилетов»

Число задержанных на акциях протеста «желтых жилетов» в Париже возросло до 65 человек, отмечает газета Parisien. Ранее сообщалось о 30 задержанных.

К 15.00 (16.00 по Киеву) число задержанных составило 65 человек, трое из них помещены под стражу. Радиостанция France Info отмечает, что среди задержанных — один из лидеров движения «желтых жилетов» Эрик Друэ.

Самой многочисленной была группа «желтых жилетов», которая собралась в субботу утром на Монмартре, там митинговали несколько сотен человек. С утра Елисейские поля были свободны от протестов, там собралась совсем небольшая группа демонстрантов.

По информации газеты, на площади около парижской мэрии происходят столкновения демонстрантов с полицией, правоохранительные органы применяют слезоточивый газ.

Ранее СМИ со ссылкой на префектуру полиции сообщали, что в акциях протеста во французской столицы приняли участие около 800 человек. Ряд представителей движения предлагали выйти на улицы Версаля. Однако, по сообщению французских СМИ, призыв собраться в Версале был лишь отвлекающим маневром.

Несогласные с политикой властей, возмущенные планирующимся повышением цен на топливо, а также снижением покупательской способности «желтые жилеты» начали выходить на улицы по всей Франции с 17 ноября. Их первоначальными требованиями было снижение цен на бензин и повышение покупательной способности, затем к ним прибавился ряд других.