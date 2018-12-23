Сенат Италии принял бюджет на 2019 год

Сенат Италии принял поданный правительством бюджет на 2019 год. Об этом сообщает AFP.

«В воскресенье сенат Италии принял пересмотренный бюджет на 2019 год», - говорится в сообщении.

Как отмечается, принятие документа поддержали 167 представителей верхней палаты, 78 высказались против, трое воздержались.

Ожидается, что бюджет будет передан в нижнюю палату парламента до Нового года.

В октябре Рим направил в Брюссель проект бюджета на 2019 год, однако он был отклонен Еврокомиссией из-за слишком большого дефицита. Устной договоренности относительно поправок к документу Италия достигла с блоком 19 декабря.