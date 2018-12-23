SpaceX наконец запустила ракету с навигационным спутником ВВС США

Компания SpaceX в воскресенье осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9, на борту которого находится первый из серии навигационных спутников GPS третьего поколения.

Запуск спутника откладывался четыре раза только на этой неделе.

Спутник GPS III призван усилить группировку 31 действующего спутника США. Аппарат третьего поколения разработан с тем, чтобы «передавать информацию о расположении, навигации и времени в три раза точнее и в восемь раз более высокой помехоустойчивостью», отмечает SpaceX. По ее данным, GPS III играет «важную роль в обеспечении обороны» Соединенных Штатов.

«SpaceX ввиду требований, предъявляемых к данной миссии, не предпримет попытку посадить на Землю первую ступень Falcon 9», — информировала компания.

По ее расчетам, спутник будет размещен на средней околоземной орбите через 1 час 56 мин после старта.