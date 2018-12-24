Bitcoin снова начал расти

Утром 24 декабря среднерыночная цена Bitcoin резко увеличилась до трехнедельного максимума в $4240. Стоимость криптовалюты растет на протяжении последних двух дней после того, как в субботу она опустилась до отметки в $3857. За это время она поднялась на 9%. При этом альткоины подорожали сильнее: токен XRP на 20%, Ethereum — на 37%.

Доля Bitcoin на рынке цифровых денег опустилась до 51%, в последний раз она была такой же низкой в конце сентября. За последние два дня капитализация отрасли выросла на 15%, она вновь превысила $144 млрд, хотя две недели назад была на уровне в $100 миллиардов.