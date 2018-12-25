Россия в 2018 году добыла рекордное количество газа

Россия добыла рекордные 733 млрд куб. м газа в 2018 году, экспорт газа вырос на 10% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».
«Если говорить о газовой отрасли, были рекордные объемы газа добыты — 733 млрд куб. м, при этом на 20 млрд был увеличен экспорт газа, это почти 10% к уровню 2017 года. Это очень хорошие показатели», — сказал он.
В 2017 году в России добыто 691,1 млрд куб. м газа, таким образом, рост показателя в текущем году может достичь 6%.
Ранее Новак сообщал, что экспорт газа из России по итогам 2018 года увеличится на 9,3%, до 245 млрд куб. м.
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