Россия в 2018 году добыла рекордное количество газа

Россия добыла рекордные 733 млрд куб. м газа в 2018 году, экспорт газа вырос на 10% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

«Если говорить о газовой отрасли, были рекордные объемы газа добыты — 733 млрд куб. м, при этом на 20 млрд был увеличен экспорт газа, это почти 10% к уровню 2017 года. Это очень хорошие показатели», — сказал он.

В 2017 году в России добыто 691,1 млрд куб. м газа, таким образом, рост показателя в текущем году может достичь 6%.

Ранее Новак сообщал, что экспорт газа из России по итогам 2018 года увеличится на 9,3%, до 245 млрд куб. м.