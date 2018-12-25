Китай отправил на орбиту капсулу с ДНК исчезающего вида тигра

Ученые Китая отправили на орбиту капсулу с ДНК редкого вида южнокитайского тигра. Как сообщила во вторник газета China Daily, цель данной миссии — обеспечить сохранность этого животного, находящегося под угрозой исчезновения.
Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань (северо- западная провинция Ганьсу) в минувшую субботу при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-11». В космическом банке генов находится ДНК тигра по имени Кан Кан, обитающего в зоопарке города Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай). Ожидается, что на высоте 1 тыс. км над Землей в условиях невесомости и при низкой температуре содержимое этой капсулы будет в сохранности в течение многих десятилетий, и даже столетий, и будущие поколения смогут воспользоваться им, чтобы обогатить фауну Земли, а также других планет, пригодных для жизни человека.
Подобный проект осуществляется Китаем не впервые: в конце октября компания Shainghai ManWei Technology осуществила вывод на орбиту первого в истории космического банка генов DSB-01. Как утверждают авторы этого проекта, генный материал, полученный от восьми граждан Китая, будет в сохранности на протяжении примерно 1 тыс. лет. Он помещен в специальный контейнер, который не подвержен воздействию космической радиации.
В ближайшем будущем Shainghai ManWei Technology собирается создать космический банк генов, где будут храниться миллионы образцов. Согласно плану компании, этот генный материал затем предстоит переправить на Марс и «планеты, аналогичные Земле».
Китай активно развивает национальную космическую программу. Помимо метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников, в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого китайские ученые намерены приступить в 2020-2025 годах.
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