Войти
Лукашенко предложил больше не называть Россию братским государством
дружба народов
Лукашенко предложил больше не называть Россию братским государством
Глава Пентагона перед отставкой подписал приказ о выводе войск из Сирии
решение
Глава Пентагона перед отставкой подписал приказ о выводе войск из Сирии

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

космос
RSS

Китай отправил на орбиту капсулу с ДНК исчезающего вида тигра

166

Ученые Китая отправили на орбиту капсулу с ДНК редкого вида южнокитайского тигра. Как сообщила во вторник газета China Daily, цель данной миссии — обеспечить сохранность этого животного, находящегося под угрозой исчезновения.

Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань (северо- западная провинция Ганьсу) в минувшую субботу при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-11». В космическом банке генов находится ДНК тигра по имени Кан Кан, обитающего в зоопарке города Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай). Ожидается, что на высоте 1 тыс. км над Землей в условиях невесомости и при низкой температуре содержимое этой капсулы будет в сохранности в течение многих десятилетий, и даже столетий, и будущие поколения смогут воспользоваться им, чтобы обогатить фауну Земли, а также других планет, пригодных для жизни человека.

Подобный проект осуществляется Китаем не впервые: в конце октября компания Shainghai ManWei Technology осуществила вывод на орбиту первого в истории космического банка генов DSB-01. Как утверждают авторы этого проекта, генный материал, полученный от восьми граждан Китая, будет в сохранности на протяжении примерно 1 тыс. лет. Он помещен в специальный контейнер, который не подвержен воздействию космической радиации.

В ближайшем будущем Shainghai ManWei Technology собирается создать космический банк генов, где будут храниться миллионы образцов. Согласно плану компании, этот генный материал затем предстоит переправить на Марс и «планеты, аналогичные Земле».

Читайте также: Через 10 лет на Луне может появиться постоянная американская база

Китай активно развивает национальную космическую программу. Помимо метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников, в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого китайские ученые намерены приступить в 2020-2025 годах.

Китай, космос
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 25 декабря 2018
Понедельник, 24 декабря 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Пять лет реформ: итоги

Прошло 5 лет реформ. Можно уже подвести итоги. Наша экономика застряла на месте и почти не развивается. Вместо того, чтобы признать это и сделать соответствующие выводы, власть намеренно рапортует о мнимых победах. При этом эти победы примитивные с экономической точки зрения и нацелены больше на экономически необразованное население.
Фарид Закария
Фарид Закария
политический аналитик (США)

Действительно ли Запад ждет мрачное будущее

Макрон оказался под давлением уличных протестов «желтых жилетов». Он был вынужден отказаться от одной из своих реформ и одобрить подрывные для бюджета субсидии, пытаясь успокоить толпу. Хаос царит и в Великобритании, поскольку там пытаются (хотя и терпят поражение) идти по пути Брексита. В Италии проблемы с бюджетом. А Венгрию и Польшу поглощает нелегальная демократия. Все это добавляет к депрессивной картине Европы и Запада. Но на самом ли деле все так мрачно?
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Об экономических итогах 2018 года

Макрозадачей экономических реформ должна стать трансформация украинской экономки в направлении, заданном вышеприведенными векторами развития, задействование потенциала украинской науки. И тогда наша страна будет экспортировать не только катанку, ячмень и семена подсолнечника, аммиачную селитру и карбамидно-аммиачную смесь. Тогда Украина будет производить и продавать на внешних рынках электронное, оптическое телекоммуникационное и мультимедийное оборудование, продукцию аэрокосмической промышленности, судостроения, сельхозмашиностроения, станкостроения и фармацевтики.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016