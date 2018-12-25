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Золотарев: Санкционный список РФ - у Бойко и Ко сдали нервы

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Золотарев: Санкционный список РФ - у Бойко и Ко сдали нервы

«Уже сейчас очевидно, что объединительная деятельность Медведчука в бело-голубом сегменте электорального поля результата не дала. Количество претендентов на эту нишу (по последним соцопросам ее емкость составляет около 25%) не снизилось до одного, а выросло, как минимум, до трех. У представителей концессии начали сдавать нервы», об этом на своей странице в ФБ написал политолог Андрей Золотарев.

Далее, он отмечает, что пошли обращения в правоохранительные органы, дешевые информационные провокации. Теперь же, по его мнению, «позвали на помощь «дядю Вову». Об этом полутора месяцами ранее политолог уже писал в материале о подтексте санкционного списка РФ.

«Когда появилась первая редакция санкционных списков я предположил, что, по всей видимости, Москва будет усиливать давление, деля оппозиционеров на «правильных» и «неправильных» с точки зрения ее интересов. Показательный нюанс везде делают акцент на том, что под раздачу попала «промышленная» часть ОппоБлока, ну и разумеется про Мураева, ополовинившего рейтинг Рабиновича не забыли. При этом чудесным образом в санкционный список не попали два оставшихся в ОБ персонажа: Кивалов и Звягильский. И тот и другой не голосовали на исключение Бойко», отмечает эксперт.

Золотарев считает, что так вознаграждено невключением в санкционный список примерное политическое поведение.

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И это, по его мнению, четкий знак того, что список готовился не в Москве, он в Москве был подписан. С точки зрения политтехнологий, отмечает он, для проформы нужно было бы хотя бы пару персонажей из «Оппозиционной платформы «За жизнь» включить.

«Без этого полный провал и сдача актива с потрохами. Уж слишком марионеточно на фоне дополненного списка выглядят «заж…цы», пишет Золотарев.

«Ведь, что у нас получается. Компрадорский и зависимый от «вашингтонского обкома» характер нынешней украинской власти сегодня самоочевиден. Теперь, четко видны и протеже Кремля. И получается, что если твоя позиция не маргинальна по отношению к Москве и Вашингтону, то она, скорее всего, проукраинская», подытожил политолог.

Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа — За життя
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