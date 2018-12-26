Нацбанк оставил курс гривны без изменений

Национальный банк Украины на среду, 26 декабря 2018 года, установил официальный курс гривны на уровне 27,4339 грн за доллар против 27,4339 грн за доллар в субботу. Такие данные приведены на сайте Национального банка Украины.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,3131 грн против 31,3131 грн 22 декабря.