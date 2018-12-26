Россияне предпочитают не хранить валюту в российских банках

Объем иностранной валюты на банковских счетах россиян находится на исторически низком уровне и составляет около 84-$85 млрд. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил глава российского банка «Открытие» Михаил Задорнов.

«Мы не фиксируем [тренд на дедолларизацию], хотя мы видим по статистике всей банковской системы, что сейчас на счетах российских граждан в банковской системе минимальная за последние наверное лет 10 сумма долларов и евро, она примерно сейчас измеряется 85-$84 млрд, если мы в доллары переведем разные валюты. Это исторически очень низкая сумма, и это связано явно не только с тем, что рубль перестал обесцениваться», — сказал Задорнов.

По мнению банкира, снижение объемов накоплений россиян в иностранной валюте также может быть связан с сообщениями о возможных новых санкциях со стороны США.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch сообщило об оттоке валютных депозитов со счетов в российских кредитных организациях в августе этого года. По данным аналитиков, наибольший отток валютных депозитов был в Сбербанке — на $2,9 млрд, что составляет 3,6% от общего объема средств клиентов банка в иностранной валюте.