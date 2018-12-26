Россияне предпочитают не хранить валюту в российских банках

Объем иностранной валюты на банковских счетах россиян находится на исторически низком уровне и составляет около 84-$85 млрд. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил глава российского банка «Открытие» Михаил Задорнов.
«Мы не фиксируем [тренд на дедолларизацию], хотя мы видим по статистике всей банковской системы, что сейчас на счетах российских граждан в банковской системе минимальная за последние наверное лет 10 сумма долларов и евро, она примерно сейчас измеряется 85-$84 млрд, если мы в доллары переведем разные валюты. Это исторически очень низкая сумма, и это связано явно не только с тем, что рубль перестал обесцениваться», — сказал Задорнов.
По мнению банкира, снижение объемов накоплений россиян в иностранной валюте также может быть связан с сообщениями о возможных новых санкциях со стороны США.
Ранее международное рейтинговое агентство Fitch сообщило об оттоке валютных депозитов со счетов в российских кредитных организациях в августе этого года. По данным аналитиков, наибольший отток валютных депозитов был в Сбербанке — на $2,9 млрд, что составляет 3,6% от общего объема средств клиентов банка в иностранной валюте.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016