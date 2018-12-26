У Брижит Бардо тоже есть претензии к Макрону

Брижит Бардо раскритиковала президента Франции Эмманюэля Макрона за его политику в сфере охоты, заявив, что страна превратилась в «центр развлечений», в котором убивают животных. Об этом в среду передает AFP со ссылкой на письмо актрисы президенту.
«Вы делаете из Франции развлекательный центр, в котором убивают животных», — отметила она, напомнив, что 76 общественных организаций, включая Фонд Брижит Бардо, только что опубликовали призыв против «злоупотребления охотой». «Вы обязаны принимать это во внимание», — подчеркнула актриса.
По ее мнению, защита животных во Франции находится в запущенном состоянии. Как считает Бардо, «если трудно, а порой невозможно, улучшить состояние человека», то сделать что-нибудь полезное для животных просто. Для этого нужно сострадание, немного внимания к ним. Как указала актриса, немые страдания животных — это «позор для Франции».
В частности, она выразила уверенность, что на скотобойнях, «где каждый день во Франции в варварских и ужасающих условиях» убивают около 3 млн животных, необходимо организовать видеонаблюдение.
Бардо выразила надежду на улучшение ситуации в области защиты животных во Франции. «Для некоторых Рождество — это небольшое чудо, и я верю в чудеса!», — написала она президенту.
В конце июля в ходе встречи Макрона и Бардо, актриса высоко оценила его готовность помогать животным. Однако позднее президент понизил стоимость национального охотничьего разрешения на охоту с 400 до €200 в год, что вызвало критику защитницы животных.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016