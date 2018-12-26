Москва и Минск не смогли договориться по «налоговому маневру»

Разрешить противоречия Москвы и Минска вокруг проводимого в РФ налогового маневра в нефтяной отрасли пока не удалось. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, пока не удалось это сделать», — сказал он, отвечая на вопрос о том, удалось ли сторонам сблизить позиции по этой теме.

Он напомнил, что белорусская сторона считает, что ей необходима компенсация в связи с налоговым маневром, а «российская сторона не во всем согласна».

Песков также сообщил, что дата предстоящей встречи президентов России и Беларуси — Владимира Путина и Александра Лукашенко — для разрешения спорных вопросов российско-белорусских отношений пока не определена.

Налоговый маневр предусматривает, что с 2019 по 2025 год Россия будет поэтапно снижать экспортную пошлину на свою нефть с нынешних 30% до нуля (одновременно увеличится налог на добычу этого сырья). Беларусь сейчас получает нефть почти беспошлинно. Часть российской дешевой нефти Минск реэкспортирует на Запад, в частности и в Украину. При поставках в Беларусь пошлины на нефть и нефтепродукты записываются в белорусский, а не в российский бюджет. В итоге белорусский бюджет заработает в этом году порядка $2,5 млрд или около 5% ВВП.

Если для Беларуси нефть станет стоить столько же, сколько и для глобальных покупателей, Лукашенко лишится нефтяной «субсидии».