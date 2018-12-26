Войти
Украина введет новые санкции против России
дружба народов
Украина введет новые санкции против России
Украина обвинила Россию в попытке разрушить единство ЕС
позиция
Украина обвинила Россию в попытке разрушить единство ЕС

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

госфинансы
RSS

Стало известно, кого в 2019 году придет проверять налоговая

316
Стало известно, кого в 2019 году придет проверять налоговая

В 2019 году налоговая проведет 6721 проверку. Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

Наибольшее количество проверок ожидается на компании в Киевской, Харьковской и Одесской областях.

Чаще всего будут проверять компании, которые занимаются транспортом, оптовой и розничной торговлей.

Плановые проверки ожидают компании, которые имеют критерии риска, определенные приказом Министерства финансов Украины. К ним относятся:

  • Компании, которые имеют уровень уплаты налога на прибыль ниже уровня оплаты по соответствующей отрасли;
  • Компании, которые имеют уровень уплаты НДС ниже уровня оплаты по соответствующей отрасли;
  • Компании, которые задекларировали отрицательное значение объекта налогообложения налогом на прибыль;
  • Компании, которые имеют отношения с контрагентами, находящихся в розыске, ликвидированы или обанкротились;
  • Компании, которые имеют разногласия с налоговых обязательств и налогового кредита.

В приказе также сказано, что кроме основного списка подозрительных компаний ГФС также будет проверять их подразделения, дочерние предприятия и контрагентов.

Читайте также: Граждане Украины считают главными проблемами страны войну и коррупцию во власти

Банки, страховщики, торговцы ценными бумагами, постоянные представительства и представительства нерезидентов тоже включены в плановые проверки.

ГФС
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 26 декабря 2018
Вторник, 25 декабря 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О фондовых рынках или Санта подарков не принес

Декабрь 2018г может стать худшим за всю историю фондовых рынков. К примеру, в США с 1950 года не было года по сопоставимому обвалу в декабре. По состоянию на 24 декабря падение превышает 9%. Последний раз близкое значение было в 2002 - на 6%. Чаще в декабре рынки растут. За 69 последних лет 50 раз индексы росли и лишь 19 раз падали (оттого и распространен термин «рождественское ралли»).
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Пять лет реформ: итоги

Прошло 5 лет реформ. Можно уже подвести итоги. Наша экономика застряла на месте и почти не развивается. Вместо того, чтобы признать это и сделать соответствующие выводы, власть намеренно рапортует о мнимых победах. При этом эти победы примитивные с экономической точки зрения и нацелены больше на экономически необразованное население.
Фарид Закария
Фарид Закария
политический аналитик (США)

Действительно ли Запад ждет мрачное будущее

Макрон оказался под давлением уличных протестов «желтых жилетов». Он был вынужден отказаться от одной из своих реформ и одобрить подрывные для бюджета субсидии, пытаясь успокоить толпу. Хаос царит и в Великобритании, поскольку там пытаются (хотя и терпят поражение) идти по пути Брексита. В Италии проблемы с бюджетом. А Венгрию и Польшу поглощает нелегальная демократия. Все это добавляет к депрессивной картине Европы и Запада. Но на самом ли деле все так мрачно?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016