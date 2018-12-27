Для реформы ГФС сформировали межведомственную группу

Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу для реформирования органов, которые реализуют налоговую и таможенную политику. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что состав рабочей группы не будет превышать 50 человек. В нее войдут представители органов исполнительной власти, международных и общественных организаций, народные депутаты Украины и эксперты.

Кроме того, правительство утвердило положение о межведомственной рабочей группе и определило ее основные задачи. В частности, она будет анализировать предложения по реформе государственной налоговой и таможенной служб и подавать рекомендации на рассмотрение Кабмина.