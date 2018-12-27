Украина запретила ввозить из России крахмал и глюкозу

27 декабря правительство приняло постановление, запрещающее ввозить на таможенную территорию Украины крахмал и глюкозу происхождением из Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Теперь запрет на импорт из России распространяется на кукурузный крахмал, глюкозу и отдельные категории сиропа глюкозы, мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина.

В министерстве напомнили, что на сегодня в рамках противодействия российской экономической агрессии уже введен запрет на импорт ряда товаров из России.

В частности, в Украину из России запрещено импортировать пищевую продукцию (молочную продукцию, чай, кофе, пиво, водочные изделия), косметические средства личной гигиены (шампуни, гели для душа, мыло), продукцию химической промышленности для сельского хозяйства (гербициды, фунгициды, инсектициды, родентициды), хлористый калий и железнодорожное оборудование (локомотивы, вагоны и путевое оборудование).