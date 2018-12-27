Крупнейшим налогоплательщикам в 2018 году доначислили 15 млрд грн налогов

Офис крупнейших налогоплательщиков в результате проверок в 2018 году доначислил налогов к уплате на 15 млрд грн, что на 1,3 млрд грн больше по сравнению с показателем за 2017 год.

«По результатам плановых проверок доначисленные суммы выросли более чем вдвое — 4,7 млрд грн (в ходе 97 проверок в 2017 году) до 10,5 млрд грн (в ходе проверок в 2018-м)», — сообщается на сайте Офиса.

За 11 месяцев 2017 года Офис провел 1,004 тыс. проверок, тогда как в январе-ноябре 2018-го — 610.

В текущем году в фокусе внимания Офиса — ритейлеры и предприятия нефтегазового комплекса, занимающиеся добычей, транспортировкой и реализацией газа и нефтепродуктов.

На 2019 год запланированы проверки 11 субъектов хозяйствования по торговле топливом, восемь производителей металлических изделий, пять компаний, реализующих бытовую технику, а также ряд предприятий перерабатывающей промышленности и розничной торговли, которые обслуживаются в Офисе.