Россия построила «стену» между Крымом и материковой Украиной

Между аннексированным Крымом и материковой Украиной завершено строительство заграждения и настройка системы сигнализационных датчиков, сообщают российские СМИ со ссылкой на крымское пограничное управление ФСБ РФ. Там заявили, что разработка проекта началась еще в 2015 году, а теперь комплекс введен в эксплуатацию.
По словам собеседника СМИ, инженерные сооружения на расстоянии более 60 км состоят из двух комплексов. Первый состоит из вибрационных датчиков, а второй — из радиолучевых датчиков с видеокамерами ночного видения и возможностью видеотрансляции.
В ФСБ объяснили, что строительство заграждения связано с «возможными попытками прорыва диверсионно-разведывательных групп со стороны сопредельного государства», а также с целью пресечения контрабанды.
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