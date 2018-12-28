Нацбанк снизил гривну сразу на 19 копеек

Национальный банк Украины на пятницу ослабил официальный курс гривны на 19 копеек - до 27,45498 гривны за доллар против 27,2678 гривны за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,2355 грн против 31,1071 грн накануне.