Порошенко принял верительные грамоты у посла Венгрии

Президент Петр Порошенко в четверг, 27 декабря, принял верительные грамоты у нового посла Венгрии Иштвана Ийдярто. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Как отметили в пресс-службе, в разговоре речь шла о возможных шагах с целью решения чувствительных вопросов в украинском-венгерских отношениях.

Кроме того, говорили об усилении санкционной политики ЕС из-за российской агрессии против Украины в Керченском проливе, а также взаимодействие между Украиной и Венгрией в рамках ООН.

Напомним, назначение Иштвана Ийдярто происходило на фоне конфликта с Будапештом вокруг названия «уполномоченного по Закарпатью». Кроме того, Венгрия отказывалась дать разрешение на открытие нового украинского почетного консульства в городе Шиофок. Киев в ответ медлил с выдачей агремана на назначение посла.

Однако стороны все же достигли компромисса. Будапешт изменил название уполномоченного, а Киев дал согласие на назначение нового посла Венгрии в Украине.

Новый посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто родился в Берегово. Школу заканчивал в Венгрии, куда переехала его семья. Дипломат изучает украинский язык.