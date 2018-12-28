Армия Асада взяла под контроль город Манбидж

Подразделения сирийской армии вошли в пятницу в город Манбидж, расположенный в 85 км от Алеппо. Об этом говорится в заявлении представителя генштаба Вооруженных сил республики, переданном агентством SANA. Войска установили контроль над городом и подняли над ним сирийский национальный флаг.
«Бойцы сирийской арабской армии были введены вМанбидж в ответ на призыв населения, а также в соответствии с поставленной перед ними задачей по восстановлению государственного суверенитета над всей территорией страны», — указывается в заявлении. В нем подчеркивается, что сирийские военнослужащие обеспечат безопасность всех жителей Манбиджа и окружающего его региона.
Ранее отряды «Сил народной самообороны» (СНС, вооруженное крыло курдской партии «Демократический союз») заявили о готовности передать Дамаску контролируемые ими районы к северу от Алеппо. «Мы приглашаем правительственные войска установить контроль над территориями, которые покидают наши силы, в частности над Манбиджем, и защитить эти районы от турецкого вторжения», — отмечалось в заявлении.
Ранее аналитики отмечали, что после решения США о выводе войск из Сирии у курдов, чтобы не оказаться один на один с турецкими войсками, остается только вариант вернуться в лоно сирийского государства.
Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над террористической организацией «Исламское государство» в стране одержана и что это было единственной причиной, по которой ВС Соединенных Штатов там находились. После этого в Турции активизировалась работа над подготовкой новой военной операции на севере Сирии против СНС.
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