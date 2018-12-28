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Гройсман пообещал сохранять «нейтралитет» во время выборов президента и парламента

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Гройсман пообещал сохранять «нейтралитет» во время выборов президента и парламента

Формирование приоритетов развития Украины на следующие годы зависит от того, какими будут очередные выборы президента и парламента в 2019 году, считает премьер Владимир Гройсман.

«От того, какими будут выборы президента и парламента, зависит, как будут сформированы приоритеты развития государства на следующие пять лет, — это правда», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Проведение честных, прозрачных и демократических выборов. Это моя задача как премьер-министра Украины. Иных задач у меня нет», — заявил Гройсман, отвечая на вопрос, каким образом будет сохраняться нейтралитет коалиционного правительства во время предвыборного процесса.

Он понимает, что будет «под атакой серьезного популизма». «Но у меня нет иного варианта: пока все будут бороться за рейтинги, бороться за Украину», — подчеркнул глава правительства.

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По его словам, никто не застрахован от очередной порции популизма перед выборами. «Но я считаю, что украинцы — очень умные и мудрые люди. Просто каждый из нас должен очень серьезно над различными красивыми словами, которые мы слышим, подумать, и тогда все будет нормально», — добавил Гройсман.

Владимир Гройсман, Выборы-2019
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