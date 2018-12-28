Минфин взял в долг еще 7,5 миллиарда

Министерство финансов 27 декабря на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 7,51 миллиарда гривен. Об этом сообщает Finclub.
Минфин понизил ставку по двухмесячным ОВГЗ в гривне до 18,5%, тогда как накануне размещал трехмесячные ОВГЗ под 20% годовых.
Согласно данным ведомства, при такой цене отсечения ему удалось привлечь 2,873 млрд грн по средневзвешенной ставке 18,19% годовых, тогда как 6 из 16 заявок на покупку этих бумаг с суммарным спросом 810 млн грн по ставкам до 20,5% годовых Минфин отклонил.
Помимо того, продавец отказался привлечь 424,3 млн грн на три месяца и 113,1 млн грн на шесть месяцев по ставкам от 20% до 20,5% годовых.
На аукционах по размещению долларовых ОВГЗ Минфин продал 20-дневные облигации на 170,1 млн долларов под 6,25% годовых.
В результате аукциона Минфин привлек в госбюджет более 2,87 млрд грн и 170 млн долларов.
Напомним, что по результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа 18 декабря в государственный бюджет привлечено 19,981 млрд гривен. В частности, по гривневым бумагам было привлечено 11,36 млрд гривен, по долларовым — почти 252 млн долларов.
Срок погашения по гривневым бумагам составил от 77 до 105 дней, ставка доходности — 20,5%.
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