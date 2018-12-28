Гройсман собрался снижать зарплату главе «Нафтогаза»

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за пересмотр контракта с главой НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым, срок действия которого истекает в марте 2019 года, в сторону уменьшения заработной платы. Об этом он сказал в интервью «Интерфакс-Украина».
«При рассмотрении вопроса о продлении контракта мы должны пересмотреть условия оплаты труда. Потому что я считаю, что по действующему контракту заработная плата сверхвысокая», — сказал Гройсман в отвечая на вопрос, что будет после истечения срока контракта с действующим главой НАК Андреем Коболевым.
Он отметил, что не хочет говорить о заслугах или отсутствии заслуг у менеджмента. «Но я могу сказать, что для Украины и для экономики, которая только начинает расти, такие выплаты неприемлемы», — пояснил глава Украинского правительства.
Гройсман проинформировал наблюдательный совет НАК «Нафтогаз-Украина» о необходимости учитывать позицию правительства. «Я ожидаю адекватной реакции Совета», — заключил он.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016