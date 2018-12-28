Гройсман собрался снижать зарплату главе «Нафтогаза»

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за пересмотр контракта с главой НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым, срок действия которого истекает в марте 2019 года, в сторону уменьшения заработной платы. Об этом он сказал в интервью «Интерфакс-Украина».

«При рассмотрении вопроса о продлении контракта мы должны пересмотреть условия оплаты труда. Потому что я считаю, что по действующему контракту заработная плата сверхвысокая», — сказал Гройсман в отвечая на вопрос, что будет после истечения срока контракта с действующим главой НАК Андреем Коболевым.

Он отметил, что не хочет говорить о заслугах или отсутствии заслуг у менеджмента. «Но я могу сказать, что для Украины и для экономики, которая только начинает расти, такие выплаты неприемлемы», — пояснил глава Украинского правительства.

Гройсман проинформировал наблюдательный совет НАК «Нафтогаз-Украина» о необходимости учитывать позицию правительства. «Я ожидаю адекватной реакции Совета», — заключил он.