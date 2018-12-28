«Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа через Украину

Объемы транзита газа через Украину в январе-сентябре текущего года снизились на 7%, заявили в «Нафтогаз Украины».
Там отметили, что с января по сентябрь 2018 года транзитом через Украину провели 65,4 млрд куб. м газа. «Одним из главных факторов снижения объемов транзита через украинскую ГТС является увеличение объемов транзита российского газа в Европу по трубопроводу Nord Stream — OPAL», — говорится в сообщении.
В «Нафтогазе» подчеркнули, что за девять месяцев 2018 года получили за транзит газа 9,1 млрд грн., в то время как за аналогичный период прошлого года транзит принес 11,6 млрд грн.
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