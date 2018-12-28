Турецкая экономика погружается в кризис

Вступив в рецессию в III квартале, турецкая экономика в IV квартале, судя по опубликованным в середине декабря статистическим данным, еще больше погрузилась в кризис. Так, индекс промышленного производства сократился на 6%, а розничный товарооборот рухнул на 7%.

Сентябрьские данные по безработице, появившиеся 17 декабря, также подтверждают тяжелое положение экономики. Уровень безработицы в сентябре достиг 11,4% по сравнению с 10,6% в сентябре 2017 г. Армия безработных за год выросла на 330 тыс. человек, достигнув почти 3,8 млн.

Особую тревогу специалистов вызывает рост незанятых среди молодых граждан. Согласно данным безработица среди молодежи в сентябре достигла 21,6% по сравнению с 20% за аналогичный период прошлого года. Сегодня не имеют работы около 1,16 млн молодых людей, или почти треть безработных в стране.

По мнению экспертов, в ближайшее время общий уровень безработицы может достичь 14-15%, а среди молодежи — 23-25%.

При этом реальная ситуация может быть намного тревожнее, чем отражает официальная статистика.

Согласно классификации Турецкого статистического института (TUIK) это лицо в возрасте от 15 до 24 лет, которое вышло на рынок труда в последние четыре недели, искало работу как минимум через один канал поиска и не смогло ее найти. Поиск работы является ключевым критерием. Таким образом, те, кто не использовал какой-либо канал поиска работы, вовсе не включаются в статистику о безработных. А таких молодых людей тоже немало.