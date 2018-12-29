Независимым директором Tesla стал основатель Oracle

Компания Tesla объявила о назначении независимыми директорами одного из основателей Oracle Ларри Эллисона, а также вице-президента фармацевтической компании Walgreens Boots Alliance Кейтлин Уилсон-Томсон. Об этом говорится в сообщении компании.
Отмечается, что решение об их назначении было принято после нескольких месяцев поисков кандидатур. В компании добавили, что в лице Эллисона и Уилсон-Томсон они нашли выдающихся лидеров, а также тех, кто поддерживает возобновляемые источники энергии.
Напомним, что в октябре суд одобрил соглашение между гендиректором Tesla Илоном Маском и Комиссией по ценным бумагам и биржам США, согласно которому бизнесмен должен уйти с поста председателя совета директоров и не занимать его еще три года. Помимо этого Маск должен выплатить штраф в размере $20 млн, такой же штраф должна уплатить компания. Также Tesla должна нанять независимого председателя совета директоров и двух его членов.
Соглашение было заключено после того, как Маск написал в Twitter, что готов выкупить акции Tesla с рынка по цене $420 за штуку и преобразовать компанию из публичной в частную. В SEC решили, что таким образом он ввел инвесторов в заблуждение.
В начале ноября новым председателем совета директоров компании стала Робин Денхолм.
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