Нацбанк ослабил курс гривны еще на 23 копейки

Национальный банк Украины на субботу, 29 декабря 2018 года, ослабил официальный курс гривны на 23 копейки - до 27,6883 грн за доллар против 27,45498 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,7141 грн против 31,2355 грн накануне.