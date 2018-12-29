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В Бразилии возбудили дело против известного знахаря после жалоб сотен женщин

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Прокуратура бразильского штата Гояс предъявила обвинение знахарю Жоану ди Фарии, которого несколько сотен женщин обвинили в действиях сексуального характера во время спиритических сеансов, сообщает агентство Agencia Brasil.

«Прокуратура штата Гояс направила в суд официальное обвинение против Жоана ди Фарии, также известного, как «Жоан ди Деус», — говорится в сообщении агентства.

По данным агентства, для расследования в отношении знахаря прокуроры создали целевую рабочую группу, которой поступили сообщения от 596 женщин. Они утверждают, что стали жертвами «ди Деуса». Личности 255 из них были установлены.

Суд штата Гояс постановил заморозить 12,7 миллиона долларов на личных банковских счетах целителя. Как отмечает агентство, такое требование было выдвинуто прокуратурой. Сторона обвинения требует, чтобы 5 миллионов долларов пошли на компенсацию возможным жертвам «ди Деуса». Оставшиеся 7,6 миллиона долларов должны быть использованы для коллективной компенсации морального вреда.

По данным СМИ, Жоан ди Фариа является довольно известным в южноамериканской стране и даже за ее пределами медиумом, который предпочитает себя называть Жоан ди Деус, что переводится как «Джон от Бога». Это стало его «спиритическим именем».

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В начале декабря на него поступило порядка 10 заявлений, однако затем их число начало стремительно расти. Женщины заявляют, что во время спиритических сеансов целитель отводил их в отдельное помещение и совершал действия сексуального характера, вплоть до изнасилований. Причем первое заявление поступило от гражданки Нидерландов.
Ранее сообщалось, что в середине декабря бразильский целитель был помещен под стражу. Решение о помещении «ди Деуса» в тюрьму должен принять суд. Сам он заявляет о своей полной невиновности.

Бразилия
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