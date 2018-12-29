Пофестивалим?

С незапамятных времен людям всегда хотелось хлеба и зрелищ. Фестивали, как никакой другой вид развлечений, соединяет в себе этих два человеческих запроса. Помимо концертов, лекций, мастер-классов, разнообразных развлечений, перформенсов, выступлений на таких мероприятиях всегда есть и фуд-корты, где можно поесть как фаст-фуд или уличную еду, так и какие-то тематические блюда (например, вегетарианские хот-доги и т.д.). Фестивали отличаются своей масштабностью как по территории, так и по времени. Поэтому недалеко от таких мероприятий иногда расположены и кемпинги. Любой фестиваль - это территория радости, веселья, развлечений и удовольствия!

Одним из наибольших фестивалей в Киеве является ATLAS WEEKEND, который проходит на территории ВДНХ. Огромнейшая территория, несколько автономных сцен, исполнители мирового масштаба и топовые звезды Украины, до 150 тысяч посетителей каждый день. Каждый час на сценах меняются не только исполнители, но и жанры музыки: рок, поп, электро, техно. джаз и др. ATLAS WEEKEND это музыкальный фестиваль на протяжении нескольких дней в режиме нон-стоп. Также это мероприятие впечатлит Вас своим огромным фуд-кортом и разнообразием еды; фотозонами и промоакциями от партнеров.

Тысячи людей мечтают попасть на фестиваль такого масштаба. Поэтому заказывай билеты в Киеве, чтоб тоже стать частью величайшего музыкального мероприятия. Удобней всего это сделать через сайт TicketsBox, купив электронный билет. И не переживай, что до самого мероприятия много времени, ведь сейчас его можно приобрести по самой низкой цене. А благодаря тому, что билет придет тебе на почту, его просто невозможно потерять или испортить. Заветный билетик всегда будет ждать своего звездного часа на твоей электронке. Также через наш сайт ты сможешь купить билеты на фестивали в твоем городе.

Будь на волне фестивальных событий, ведь жизнь создана для того, чтоб разрисовывать ее как можно ярче! Не экономь краски!