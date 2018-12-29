Первая группа американских военных покинула Сирию

Первая группа американских военнослужащих покинула Сирию после решения президента США Дональда Трампа вывести войска из этой страны. Об этом сообщает в субботу Анатолийское агентство.

По его данным, не менее 50 военных 28 декабря покинули склад с оружием и боеприпасами в провинции Хасека. Отмечается, что они отправились на бронированных автомашинах в сторону Ирака.

Напомним, что 19 декабря Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над ИГ в Сирии одержана и что это было единственной причиной, по которой вооруженные силы США там находились.

По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более 2 тыс. человек займет от 60 до 100 дней. При этом пресс-секретарь минобороны Дана Уайт подчеркнула, что кампания против ИГ не окончена и что США «продолжат работать со своими партнерами и союзниками для разгрома ИГ».

Вашингтон начал военную операцию против ИГ в Ираке в июне 2014 года, а в Сирии — в сентябре 2014 года.