Луценко уже знает фамилию заказчика убийства Гандзюк

Следствию известна фамилия заказчика убийства Екатерины Гандзюк, но прокурор до сих пор собирает доказательства. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире «5 канала» в программе «Рандеву».

«Следствие назовет. Фамилия будет озвучена тогда, когда следователь прокурор будет иметь достаточно доказательств. Я эту фамилию уже знаю», — сказал Луценко в ответ на вопрос, кто убил Екатерину Гандзюк.

Напомним, что 31 июля в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице после многих операций.