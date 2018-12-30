Французские страховщики подсчитали убытки от акций «желтых жилетов»

Размер полагающихся автовладельцам и собственникам ресторанов и магазинов, чье имущество пострадало при протестах «желтых жилетов» во Франции, страховых выплат оценивается в €150-200 млн. Такие данные приводит в воскресенье газета Journal du Dimanche.

Издание уточняет, что речь идет как о погромах на Елисейских Полях в Париже, так и в других крупных городах страны. «Ущерб оценивается от €150 до €200 млн на сегодняшний день... и невозможно сказать, что движение остановится», — пишет газета. Однако, как указал член исполнительного комитета страховой компании Allianz Франсуа Неде, «оценку эксплуатационных потерь владельцев магазинов и ресторанов еще предстоит обсудить».

По словам представителей страховых компаний, на закрытых встречах с сотрудниками министерства экономики и финансов Франции им предложили принять «исключительные меры» для возмещения ущерба. В качестве одной из них обсуждается отказ от франшиз (оговоренная контрактом невыплачиваемая сумма — Ред.) в договорах автострахования.

Напомним, что манифестации «желтых жилетов», протестующих против роста цен и увеличения налогов, проходят во Франции с 17 ноября. 29 декабря состоялась седьмая общенациональная акция протестующих.

В середине декабря Национальный совет торговых центров (CNCC) оценил потери крупных торговых центров от манифестаций в €2 млрд, а Банк Франции понизил прогноз роста ВВП страны в четвертом квартале до 0,2% с 0,4%.