Войти
Луценко уже знает фамилию заказчика убийства Гандзюк
резонанс
Луценко уже знает фамилию заказчика убийства Гандзюк
Трамп заявил о «большом прогрессе» в торговых переговорах с Китаем
дружба народов
Трамп заявил о «большом прогрессе» в торговых переговорах с Китаем

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Французские страховщики подсчитали убытки от акций «желтых жилетов»

318
Французские страховщики подсчитали убытки от акций «желтых жилетов»

Размер полагающихся автовладельцам и собственникам ресторанов и магазинов, чье имущество пострадало при протестах «желтых жилетов» во Франции, страховых выплат оценивается в €150-200 млн. Такие данные приводит в воскресенье газета Journal du Dimanche.

Издание уточняет, что речь идет как о погромах на Елисейских Полях в Париже, так и в других крупных городах страны. «Ущерб оценивается от €150 до €200 млн на сегодняшний день... и невозможно сказать, что движение остановится», — пишет газета. Однако, как указал член исполнительного комитета страховой компании Allianz Франсуа Неде, «оценку эксплуатационных потерь владельцев магазинов и ресторанов еще предстоит обсудить».

По словам представителей страховых компаний, на закрытых встречах с сотрудниками министерства экономики и финансов Франции им предложили принять «исключительные меры» для возмещения ущерба. В качестве одной из них обсуждается отказ от франшиз (оговоренная контрактом невыплачиваемая сумма — Ред.) в договорах автострахования.

Напомним, что манифестации «желтых жилетов», протестующих против роста цен и увеличения налогов, проходят во Франции с 17 ноября. 29 декабря состоялась седьмая общенациональная акция протестующих.

Читайте также: Восемь главных трендов, формирующих будущее мировой экономики

В середине декабря Национальный совет торговых центров (CNCC) оценил потери крупных торговых центров от манифестаций в €2 млрд, а Банк Франции понизил прогноз роста ВВП страны в четвертом квартале до 0,2% с 0,4%.

Желтые жилеты
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 30 декабря 2018
Суббота, 29 декабря 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Топ-5 рисков для украинской экономики на 2019 год

Украина относится к разряду развивающихся рынков. Наши Западные партнеры уже давно признали, что Украина является страной с рыночной экономикой, но, по правде говоря, мало кто поспорит с тем, что Украина рыночную экономику все еще строит. Желание сделать «все как в Европе», конечно, похвально, но 2019 год для Украины будет особенным. Мы можем столкнуться с целым спектром внешних и внутренних рисков, которые могут оказать влияние как на скорость реформ, так и на темпы экономического роста.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О фондовых рынках или Санта подарков не принес

Декабрь 2018г может стать худшим за всю историю фондовых рынков. К примеру, в США с 1950 года не было года по сопоставимому обвалу в декабре. По состоянию на 24 декабря падение превышает 9%. Последний раз близкое значение было в 2002 - на 6%. Чаще в декабре рынки растут. За 69 последних лет 50 раз индексы росли и лишь 19 раз падали (оттого и распространен термин «рождественское ралли»).
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Пять лет реформ: итоги

Прошло 5 лет реформ. Можно уже подвести итоги. Наша экономика застряла на месте и почти не развивается. Вместо того, чтобы признать это и сделать соответствующие выводы, власть намеренно рапортует о мнимых победах. При этом эти победы примитивные с экономической точки зрения и нацелены больше на экономически необразованное население.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016