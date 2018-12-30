Новый год в Украине будет теплый и без осадков

В ближайшие сутки, 31 декабря, погоду большей части территории Украины будет определять теплый, как для этого времени года, воздух, лишь Левобережье останется под влиянием холода, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник на территории Украины существенных осадков не ожидается, лишь в западных, Донецкой и Луганской областях небольшой снег и дождь. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в западных областях в течение суток около 0°, на Левобережье ночью 6-11°, днем 4-9° мороза, на остальной территории ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве — без существенных осадков, на дорогах местами гололедица; температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 31 декабря самая высокая температура днем была 8,2 тепла в 1925г., самая низкая ночью 30,0 мороза в 1895г.

На 1 января 2019г синоптики прогнозируют в Украине погоду без существенных осадков. На дорогах, кроме крайнего юга и запада, гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура 1 января ночью 2-8° мороза, днём около 0°; на севере Левобережья ночью 9-14°, днём 1-6° мороза.

В Киеве 1 января также без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днём около 0°.