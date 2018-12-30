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«Восток», «Мистобанк», «Универсал» и еще три банка выполнили нормативы НБУ

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«Восток», «Мистобанк», «Универсал» и еще три банка выполнили нормативы НБУ

Банковский сектор Украины является достаточно капитализированным, но банкам следует продолжать увеличивать запас прочности, чтобы усилить устойчивость к возможным кризисам. Таковы результаты оценки устойчивости банков в разрезе банковских учреждений, опубликованные на сайте НБУ.

«По итогам AQR и экстраполяции (56 банков, которые не проходили стресс-тесты) в четырех из 56 банков было обнаружено потребность в капитале на отчетную дату — начало 2018 года. Два из них к моменту завершения диагностики были уже достаточно капитализированы. Еще два банка — банк „Глобус“ и „Мистобанк“ — нуждались в докапитализации, однако на конец 2018 уже выполнили необходимые меры», — говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк Украины впервые публикует результаты оценки устойчивости банков в разрезе банковских учреждений. Оценка устойчивости предусматривает оценку качества активов (asset quality review — AQR), а для крупнейших банков еще и стресс-тестирования. Объектами стресс-тестирования были банки, на которые совокупно приходилось более 94% активов банковского сектора.

«Из 24 банков, прошедших стресс-тестирование, потребность в капитале имели 13 учреждений на общую сумму 42,1 млрд грн. Без учета ВТБ Банка, который был признан неплатежеспособным, потребность составляла 34,7 млрд грн. С учетом мероприятий, осуществленных банками и верифицированных Национальным банком, на конец 2018 потребность снизилась до 19,7 млрд грн. Из 13 банков полностью закрыли потребность в капитале по неблагоприятному сценарию четыре банка: ПУМБ, Универсал Банк, банк „Восток“ и Сбербанк. Еще три банка более чем на половину выполнили планы реструктуризации: „Южный“, Альфа-банк и Ощадбанк. У других банков есть время до конца 2019 для полного выполнения планов реструктуризации», — отмечается в сообщении НБУ.

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Напомним, ранее первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что прибыль украинской банковской системы за 11 месяцев 2018 года составила 20 млрд грн, увеличившись в 11 раз по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. По словам Екатерина Рожковой, прибыль банковской системы по итогам 2018 года может быть рекордной за последнее десятилетие. Согласно прогнозу первого заместителя главы НБУ, в 2019 году доходность банковского сектора останется высокой, а рост процентных и комиссионных доходов на 20% и 25%, свидетельствует о том, что банковский сектор хоть и постепенно, но уверенно восстанавливается.

банки, НБУ
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