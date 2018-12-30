«Северный поток-2» может заработать уже через год

Глава «Газпрома» Алексей Миллер убежден в том, что поставки газа по «Северному потоку-2» начнутся по плану — с 1 января 2020 года.

«Мы работаем по планам, которые с самого начала были утверждены. План начала поставок газа — 1 января 2020 года», — сказал Миллер, которого цитирует Интерфакс-Украина.

Со своей стороны глава «Роснефти» Игорь Сечин также заявил, что готов к работе при любом сценарии (развития отношений с США).

«Мы в этих условиях работаем постоянно. Управление рисками — наша работа», — сказал Сечин.