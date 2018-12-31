В Украине официально стартовала президентская избирательная кампания

Избирательная кампания, в рамках которой пройдет выдвижение и подача документов на регистрацию кандидатов, продлится 90 дней. Сама регистрация участников президентской гонки должна завершиться до 8 февраля 2019 года. Зарегистрированные кандидаты смогут начать предвыборную агитацию на следующий день после регистрации и до полуночи 29 марта.
ЦИК должна официально объявить результаты выборов до 1 мая. Инаугурация новоизбранного президента Украины состояться до 31 мая 2019 года.
По результатам соцопроса от 26 декабря агентством «Рейтинг», за действующего президента Украины Петра Порошенко согласны проголосовать 11,1%. При этом Порошенко занимает третью строчку в списке наиболее популярных возможных кандидатов. Наибольшую поддержку получила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 20,8% опрошенных готовы проголосовать за нее. Вторым в рейтинге стал актер и шоумен Владимир Зеленский (13,4%).
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