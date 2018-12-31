В Минобороны назвали количество российских военных на границе с Украиной

На конец декабря Российская Федерация продолжает наращивать свое присутствие вблизи границ Украины, сосредоточив там около 53 тысяч военнослужащих. Об этом Укринформу сообщили в управлении коммуникации и прессы Минобороны Украины.
«Российская Федерация продолжает наращивать свои военные группировки вблизи государственной границы Украины. В частности, по состоянию на конец декабря 2018 у границ Украины и на временно оккупированной территории АР Крым развернуто 28 батальонно-тактических групп. Общая численность указанных войск (без учета дислоцированных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей) составляет около 53 тыс. военнослужащих », - отмечают в министерстве.
Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что Российская Федерация сосредоточила мощную военную группировку вдоль границы с Украиной, и это свидетельствует о том, что РФ не отказалась от попыток ее захватить.
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