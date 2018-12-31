Стала известна цена российского газа для Армении

Цена российского газа на границе Грузии и Армении с 1 января 2019 года составит $165 за 1 тыс. куб. м, говорится в опубликованном в понедельник сообщении российского «Газпрома».

В понедельник в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и и.о. вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

«В соответствии с подписанным дополнительным соглашением к контракту между ООО „Газпром экспорт“ и ЗАО „Газпром Армения“, определяющим цену поставок газа в Армению в 2019 году, цена российского газа на границе Грузии и Армении с 1 января 2019 года составит $165 за 1 тыс. куб. м», — говорится в сообщении.